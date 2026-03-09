タイ発の世界的ヒットドラマ「転校生ナノ」の日本版リメーク作の監督を堤幸彦氏（70）らが務めることが明らかになった。現役慶大法学所属の新人女優仲島有彩（ありさ、20）の初仕事にして初主演作。動画配信サービスFODで4月24日からスタートする。18年にタイで放送されたドラマの日本版。ネットフリックスでも配信され世界的にヒットした。ある高校に転校してきた主人公ナノ（仲島）が、生徒や教師の闇を明らかにしていく学園