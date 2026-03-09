人工知能（ＡＩ）を活用した研究の推進を図る文部科学省の戦略案の概要が８日、明らかになった。大学や国立研究機関の共用スーパーコンピューターについて、ＡＩ向けの計算能力を２０３０年までに１０倍以上に引き上げ、将来的には先端分野の研究開発にかかる期間を１０分の１に短縮することを目指す。文科省は近く開く専門家会議で示す予定だ。ＡＩは研究を加速し、新たな科学的発見につながると期待されている。研究現場では