アメリカのトランプ大統領は死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の後継者について「我々の承認がなければ長くは続かない」と警告しました。トランプ大統領は8日ABCニュースのインタビューに応じ、最高指導者ハメネイ師の後継者について「我々の承認を得られない場合、長くは続かないだろう」と語りました。さらに「5年後に再び介入する事態や核兵器を保有させることは避けたい」と述べ自身の同意がない後継者が選ばれればさらな