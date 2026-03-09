アップルは、「M5」を搭載した新型MacBook Airを発表しました。 ↑性能も価格も納得の1台になりそうな新型MacBook Air（画像提供／アップル）。 心臓部には、世界最速をうたう10コアCPUを搭載した「M5」チップを採用。注目すべきは、各GPUコアに組み込まれた「Neural Accelerator」です。これにより、前世代（M4搭載モデル）と比較してAI処理能力は最大4倍という飛躍を遂げました。 さらに足回りも大幅に強化。153GB/sの