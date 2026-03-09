５歳の男の子が頭蓋内出血などの重傷３月１日朝９時すぎ、千葉県警船橋署から送検のために姿を現した男は、長身でサイドを短く刈り上げた短髪のイカツイ風貌だった。鋭い眼でカメラを見るが、動じるような気配はまったくなく、悠然と歩いていた──。２月28日に東京都・中央区の５歳の男児に暴行してケガを負わせた傷害の容疑で逮捕されたのは、船橋市の自称フリーター・佐々木祐一容疑者（36）だ。「佐々木容疑者は２月27日の午後