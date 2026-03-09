3月８日（日）から開幕した大相撲・大阪場所。毎回テレビ中継を見ていると、「結びの一番」が終わるのはいつも18時直前です。なぜいつも同じ時間に終われるのか、その調整術を日本相撲協会に聞きました。☆☆☆☆さっそくタネ明かしをすると、ほぼ同じ時間に終了する裏側には、土俵の進行を司る「進行係」の親方たちの存在があります。全員が時計を持ち、頻繁に時間をチェックしながらスケジュールを管理しているのだそう。