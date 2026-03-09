イラン情勢の混迷で、液化天然ガス（LNG）の調達にも懸念が強まっている。日本の年間輸入量に占める中東産は1割ほど。中東からの輸入が約9割と、より依存度の高い原油ばかり注目されがちだが、価格の上昇はLNGの方が激しい。イラン戦争で「高市トレード」吹っ飛んだ！ 日銀総裁答弁「展開次第で日本経済に大きな影響」の最悪シナリオ■スポット価格は2.4倍に原油価格の指標となるWTI原油先物は一時1バレル=77ドル台後半をつけ