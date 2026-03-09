大久保嘉人が「Sol Naciente」で成し遂げるビジョン元日本代表FW大久保嘉人氏が3月8日、スペイン10部相当の新クラブ「Sol Naciente（ソル・ナシエンテ）」の新クラブダイレクターに就任したことを発表した。所属は18〜23歳という育成型クラブで日本人のストライカー数人を国内セレクションにて選考予定。将来的に同1部のラ・リーガ入りを目指す。大久保氏は移住先のスペインで創設した理由やビジョンついて「FOOTBALL ZONE」のイ