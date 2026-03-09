東日本大震災から１１日で１５年の節目を迎える。２０１１年の震災時に陸前高田市でシンボルとなった「奇跡の一本松」だが、その後継樹が広がりを見せている。オリジナルの一本松は１２年に枯死（こし）したが、その一本松の種や接ぎ木から育てた「後継樹」が現在１６本存在し、今年からは後継樹からも種が取れる見込みだ。苗木ができれば、一本松にとっては「初孫」の誕生。震災を今に伝える一本松は生きていないものの、生きた