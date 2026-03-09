「ＨＩＹＯ」としてブレイキンで活躍する山田琵葉（ひよう、磐田東高２年）が、今月１日まで行われた全日本選手権で３位入賞。このほど草地博昭・磐田市長（４４）に報告した。報告会は市役所ではなく毎週木曜夕方に練習しているＪＲ磐田駅前のスタジオ「ＳＯＭＩＣＮ１ｌａｂＩｗａｔａ」で行われた。ガラス張りで、家族連れが足を止めて見学することも多く、ダイナミックな回転技や逆立ちを披露した山田は「見てもらえ