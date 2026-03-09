タレントの井上咲楽が９日までに自身のインスタグラムを更新。宮崎県を満喫する様子を公開した。インスタグラムに「宮粼喜美乃さんと宮崎県へ！」と書き出し、宮崎県にあるモアイ像と並んだショットや、カラフルなモニュメントの像たちの間に腰掛ける様子など、宮崎県を満喫する様子をアップ。また、「プロウルトラトレイルランナーの宮粼さんとは走る以外ではほとんど会いません笑」と、宮粼さんとの関係性