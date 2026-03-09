東京・杉並区の住宅で火事があり、住人とみられる女性の遺体が見つかりました。8日午後3時前、杉並区善福寺の住宅から火が出て全焼し、約1時間後にほぼ消し止められました。この火事で、1階の台所近くから、1人暮らしの90代の女性とみられる遺体が見つかりました。警視庁は、身元の確認を進めるとともに出火の原因を調べています。