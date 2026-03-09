高市早苗首相は現役世代の社会保険料（健康保険料）引き下げに意欲を示しており、国会で審議が続いている。社会保険料と生活習慣病は密接に関連しており、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病は全医療費の約3分の1を占め、要介護の主要な原因となっている。 この生活習慣病の最大の要因は肥満だ。正確に言えば、内臓に脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」である。肥満が医療費増大を招き、結果として社会保険料の引き上げ