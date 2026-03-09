参政党が、年に一度の党大会を東京都内で開き、「2027年の統一地方選挙で500人の議員を誕生させる」との活動目標などを決定しました。参政党は、2月の衆議院選挙で15議席を獲得したものの、小選挙区では全敗でした。参政党・神谷代表：自民党の大勝は“帝国の逆襲”ですからね。我々に正義があれば、国民の声をしっかりと受け止めていれば、必ずまた我々に光が当たりますので。党大会では、2027年の春に行われる統一地方選の目標に