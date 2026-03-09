現役慶大生の仲島有彩（20）が、堤幸彦監督、熊切和嘉監督、ユ・ヨンソン監督、畑中みゆき監督によるオムニバス作品「転校生ナノ」で主演し、女優デビューする。9日、発表された。FODで4月24日から配信スタートする。仲島は高校生時代に横浜中華街でスカウトされた。米留学を経て、慶大法学部に合格し、現在2年生。英語も得意という。同作出演について「堤幸彦監督、熊切和嘉監督、ユ・ヨンソン監督、畑中みゆき監督という4名の方