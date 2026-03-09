人気VTuber・甲賀流忍者ぽんぽこが3月5日、YouTubeチャンネルを更新。大阪・関西万博で話題を呼んだ「ミライ人間洗濯機」の体験レポートを行なった。 （関連：【画像あり】ピーナッツくんが体験した「ミライ人間洗濯機」） ぽんぽこが相棒（兄）のピーナッツくんと訪れたのは、大阪市中央区にある「道頓堀クリスタルホテルⅢ」。「ミライ人間洗濯機」を国内最速で導入しており、「今のYouTuberはこれ