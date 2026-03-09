訳あり女ふたり、ベトナムへ逃げる――。漫画『同窓会で再会しただけの女と逃避行中（バカ女26時・第2話）』が、Xで約5000以上のいいねを集め注目されている。 【漫画】『バカ女26時』を読む このシスターフッド×クライムサスペンス物語の原作は、遠野めざさん（@meza_toono）、作画は彩乃浦助さん（@ursk420）。女性像の描き方や旅のモチーフ、そしてAI時代の創作について話を遠野さんに聞いた。（