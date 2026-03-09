親は子どものことを「よく知っている」と思いがちだ。けれど、スマホやSNSが当たり前の時代に育つ子どもたちは、親の想像をはるかに超える世界を見ているのかもしれない。大ベストセラーとなった『人生は「気分」が10割』の著者キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に人を「わかったつもり」でいることの落とし穴についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダ