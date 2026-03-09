毎朝、満員電車に揺られるだけで、その日のエネルギーを使い果たしてしまう。依然として高い日本の通勤ストレス。ある調査では、通勤時間が長くなるほど幸福度が低下するという『通勤地獄』の相関関係も指摘されている。そんななか、サービス開始から2年で広がりを見せているのが、小田急電鉄による特急ロマンスカーのサブスクだ。人々の「QOL（生活の質）」に貢献し、時短勤務のママや多忙な会社員の予想外の『