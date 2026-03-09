モジタバ師＝2024年10月、テヘラン（WANA提供、ロイター＝共同）【イスタンブール共同】イランの最高指導者を選出する権限を持つ「専門家会議」は9日、殺害されたハメネイ師の後継に同師の次男モジタバ師（56）を選出したと発表した。国営テレビが報じた。1979年以降続くイスラム革命体制の第3代最高指導者として、父親の反米路線を引き継ぐ構えだ。トランプ米大統領が人選に反対を表明してきたほか、イスラエルが殺害対象になる