大腸がん、脳腫瘍と闘病しながら活動を続けるも2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの献花式「真矢献花式〜Eternal MeLoDy〜」が8日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われた。午前11時から午後8時まで1時間の入れ替え制で合計10回行われた献花には、のべ3万人が参加し、最後の別れを告げた。会場には横31メートルにわたる大きな祭壇が色鮮やかな花で彩られ、昨年東京ドーム公演で使用した3台のドラ