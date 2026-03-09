スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は高校野球の名勝負の連載です。こんな対決あったのか！高校野球レア勝負＠甲子園第６回2014年夏平沼翔太（敦賀気比）×香月一也、正随優弥、福田光輝（大阪桐蔭）高校野球には数々の名勝負がある。選手自身のきっかけになった瞬間から、周囲のライバルに刺激を与えたシーン、ファンの誰もが記憶に留めているものなど、語りぐさになった場面は尽きない。そうしたレアな好勝