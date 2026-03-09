英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、母の日限定コレクションが2026年3月5日（木）より登場します。花や果実をイメージした華やかな香りとカラフルなバスアートが楽しめるアイテムが揃い、感謝の気持ちを届けるギフトにもぴったり♡入浴料やボディケア、キャンドル、ギフトセットなど全36種のラインナップで、日常のバスタイムを特別な時間へと彩ります。公式アプリでは3月4日（水）より先行