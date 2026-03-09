＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】安青錦が披露した“斬新すぎる”化粧まわし大相撲三月場所の初日、東方幕内力士の土俵入りで、今場所最注目の大関・安青錦（安治川）が披露した「斬新すぎる化粧まわし」が大きな話題に。「可愛い」「ドーンと目に入る」などファンから多くの反響が寄せられた。今場所、3場所連続優勝を果たして悲願となる横綱への昇進を目指す安青錦。最後列で堂々と入場した