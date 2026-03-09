2026年2月27日、中国メディア・環球時報は、米メディアJing Dailyの記事を引用し、中国のZ世代がスポーツを通じて自己表現とコミュニティを融合させた新たな「第三の空間」を生み出していると報じた。記事は、中国のZ世代がショッピングモールやナイトクラブといった従来の場に代わり、アイデンティティ・美意識・コミュニティが一体となった空間をスポーツに求めていると紹介。サイクリングやランニングが単なる運動を超えて社交