東西の市街地が直結！ 新たな大動脈が誕生埼玉県白岡市において、長年の課題であった市域の分断を解消する新たな大動脈が誕生します。市を南北に貫く東北自動車道を陸橋でまたぎ、東西の市街地をダイレクトに結ぶ都市計画道路「白岡宮代線」が、2026年3月22日にいよいよ開通。【画像】白岡宮代線「白岡中央大橋」のルートを画像で見る（24枚）利便性と安全性の向上が期待されるこの新ルートの全貌についてお伝えします。白