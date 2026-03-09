稲葉氏の愛車「ソニックテンプル」とそのベースのインディアン「FTR1200S」とは日本の著名なロックユニット「B’z」でボーカリストとして活躍する稲葉浩志さんは、実は非常に拘り抜かれた数々のカスタムバイクのオーナーとしても知られています。そんな稲葉さんが所有している一台が、インディアンモーターサイクル「FTR1200S」を大幅に改造した「ソニックテンプル」と呼ばれるバイクです。【画像】超カッコいい！ これが「B'z