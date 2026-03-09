1次ラウンドプールA○キューバ7−4コロンビア●＜現地時間3月8日ヒラム・ビソーン・スタジアム＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のキューバ代表がコロンビア代表を下し、無傷の2連勝。日本ハムに所属するアリエル・マルティネス内野手（29）が決勝3ランを放った。1点先制を許したキューバは1回裏、先頭から2者連続の四死球で無死一、二塁と好機を作ると、3番マルティネスが右越えの1号逆転3ラン。さら