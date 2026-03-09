高校野球の進路に悩む中学生親子へ…納得できる見極め方とは中学野球に邁進中の親子が悩むのは、高校での進路選択です。どのレベルで野球を続けるのか、学業との両立をどう考えるのか……多くの家庭が直面するテーマではないでしょうか。親子で納得のいく進路選択をするためのコツについて、First-Pitchのポッドキャスト番組「野球ママへの応援歌」にて、スポーツライター・編集者の樫本ゆきさんが取材経験から紐解いてくれまし