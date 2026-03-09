現地３月８日に開催されたベルギーリーグの第28節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデンが、サークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。サムライ戦士７人が出場したこの一戦で、値千金の決勝ゴールを決めたのが、唯一途中出場となった松澤海斗だ。74分に投入された25歳のMFは81分、伊藤涼太郎との見事なワンツーで左サイドから抜け出ると、GKとの１対１を制して、鮮やかにネットを揺らしてみせた。