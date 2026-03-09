道東の雌阿寒岳がきのう（２０２６年３月８日）噴火し、７時間近く続きました。連続噴火は停止し、これまでのところ、大きな噴石の飛散や被害は確認されていないということです。札幌管区気象台によりますと、噴火したのは雌阿寒岳のポンマチネシリ火口です。きのう（８日）午前９時１５分ごろ噴火し７時間近く続きましたが、連続噴火はきのう（８日）午後４時までに停止しました。噴煙の高さは火口からおよそ２００メートル