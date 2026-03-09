名古屋鉄道は、今月27日のプロ野球開幕を記念し、オフィシャルパートナーであるプロ野球・中日ドラゴンズとのコラボレーション企画を実施することを発表した。【画像】井上一樹監督の入場券裏面デザイン現在販売中の「コラボ硬券入場券」の第2弾として「中日ドラゴンズ コラボ硬券入場券（2026年選手版）」をあす10日から発売。同商品は、表面には駅名と2026シーズンの新ユニフォームを着用した同球団のマスコット・ドアラが、