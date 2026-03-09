ＷＢＣは８日（日本時間９日）のデーゲームで強豪ドミニカ共和国に、キューバ、イタリアが勝ち上がってそろって２連勝。１次ラウンド突破に向け大きく前進した。ドミニカ共和国はゲレロ、ソトら主力打者が４本塁打を放って７回までに１２―１でオランダにコールド勝ち。キューバはコロンビアに対し、日本ハムのアリエル・マルティネスが初回に逆転３ランを放つと、抑えにはライデル・マルティネス（巨人）が２セーブ目を挙げ快