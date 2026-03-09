◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組イタリア７―４英国（８日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）イタリアが英国相手に７―４で勝って２連勝。２大会連続準々決勝進出に向け好スタートを切った。メジャー組が大半を占めるイタリアだったが、この日はマイナー組が奮起した。先発デルシア（ガーディアンズ傘下）は初回に２つの暴投で２点を許したが、その後は無失点で３回２／３を投げ試合を作った。２イニング連続３者凡退だった