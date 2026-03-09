侍ジャパンの菅野智之投手（ロッキーズ）が８日夜、自身のＸ（旧ツイッター）で巨人時代の後輩・岡本和真（ブルージェイズ）を“公開いじり”した。８日のＷＢＣ１次ラウンド３戦目・オーストラリア戦に先発。試合前の円陣で岡本から「菅野先輩めちゃくちゃ緊張していた」といじられたが、４回４安打無失点と好投した。試合後の会見では岡本の発言に触れ「あいつは緊張感なくて打てていないので、後でカツを入れておきます（笑