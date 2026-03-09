イラン軍月曜日に「奇襲攻撃」実行へ米国にとって厳しい日々が待ち受けている イラン軍は月曜日にいくつかの「奇襲攻撃」を実行するとファルス通信が報じた。米国にとって今後は、より厳しい日々が待ち受けていると関係者が語った。