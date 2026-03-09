米国務省サウジ駐在外交官に「強制退去命令」イランとの戦争激化に備え 米国務省が米国とイランとの戦争激化に備え、サウジアラビア駐在の外交官に退去を命令したとNYタイムズが報じている。 国務省が発出した「強制退去命令」に基づき、サウジアラビア駐在の米国外交の職員は同国を離れることになる。先月末の米イラン紛争が始まって以来、初の退去命令だ。