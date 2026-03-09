イランの最高指導者を選出する権限を持つ「専門家会議」のイスラム聖職者は殺害されたハメネイ師の後継者について、次男のモジタバ師に決まったことを示唆しました。イラン国営通信によりますと、イスラム聖職者は8日、専門家会議を開き、最高指導者の後継候補について合意し、近く公表すると明らかにしました。一方、ロイター通信は、ハメネイ師の次男モジタバ師が後継者に決まったことを聖職者の1人が示唆したと報じました。アメ