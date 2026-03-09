エストニアに勝利し、喜ぶ小川亜希（左）、中島洋治組＝コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第3日（8日）車いすカーリングが行われ、混合ダブルス1次リーグ第6戦で日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）はエストニアのペアに8―3で勝ち、3勝3敗とした。中国が6戦全勝で、5チームが3勝3敗の2位で並んでいる。9日が1次リーグ最終戦で、上位4チームが準決勝に進む。（共同）小川亜希の話