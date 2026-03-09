【イスタンブール共同】イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを受け、イスラム教シーア派の聖職者でつくる「専門家会議」は9日、次期最高指導者にハメネイ師の次男モジタバ師を選出したと発表した。イラン国営テレビが報じた。