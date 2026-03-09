殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継者に二男のモジタバ師が選出されたと報じられました。ロイター通信はイラン国営メディアを引用し、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者に二男のモジタバ師が選ばれたと報じました。モジタバ師はこれまでハメネイ師の実務的な補佐を務め、精鋭部隊「革命防衛隊」とも密接な関係を持つ対米強硬派とされています。トランプ大統領はこれまでモジタバ師について、「受け入れられない」