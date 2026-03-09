北海道・千歳警察署は2026年3月8日、傷害の疑いで、千歳市に住む自衛官の男（39）を逮捕しました。男は8日午前5時50分ごろ、千歳市花園2丁目の道の駅で、タクシー運転手の80代男性の顔を複数回殴打する暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男性は顔から出血する軽いけがをしました。警察によりますと、男はタクシーに乗車していて、目的地である道の駅で降車しようとしたところ、料金の支払い方法でトラブ