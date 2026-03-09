この記事をまとめると ■コインパーキングは急にできたり廃業していたりする傾向が多い ■背景には空いた土地で「とりあえず始める」地主が多いという事情がある ■初期投資が少ないので収益が出ないときにはやめやすい コインパーキングが頻繁にできたり消えたりする理由 出かけた先でいつものコインパーキングを利用しようと思っていたら、いつの間にか駐車場ではなくなっていた……といった経験はないだろうか。その反面、商