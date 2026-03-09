死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の後継者に、ハメネイ師の次男が選出されたと国営テレビが報じました。イラン国営テレビによりますと、イランの聖職者88人で構成する「専門家会議」は、アメリカとイスラエルの攻撃により死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の後継者に、ハメネイ師の次男・モジタバ師を選出しました。そのうえで、「専門家会議」はイラン国民に対して、団結し、新しい最高指導者への忠誠を誓うよう呼びかけ