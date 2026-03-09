封鎖状態に陥っている中東の石油輸送の要衝ホルムズ海峡について、アメリカのエネルギー長官は間もなく輸送が再開できるとの認識を示しました。アメリカライト・エネルギー長官「計画では間もなく（中東の）湾岸地域で生産される石油や天然ガスなどの全ての製品を、ホルムズ海峡経由で流通させる予定だ」アメリカのライト・エネルギー長官は8日、FOXニュースの番組に出演し、イランが封鎖を宣言して石油タンカーの航行が停止して