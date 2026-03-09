◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)侍ジャパンの菅野智之投手が試合後、円陣で巨人時代の後輩・岡本和真選手からいじられたことの裏話を明かしました。この日、試合前の円陣を任されていた岡本選手。「菅野先輩がめちゃくちゃ緊張していたので、早めに援護皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう」と、巨人時代の先輩でもある先発・菅野投手を“口撃”して