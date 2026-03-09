『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の第1弾入場者特典として、原作者・松井優征の描き下ろしによるスペシャルイラストカードが公開初日の3月20日から3月26日まで配布されることが決まった。【写真】『劇場版「暗殺教室」』舞台あいさつのライブビューイングが決定テレビアニメ＆原作連載終了から10年の節目を飾る『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトの大団円となる本作は、これまで映像化されなかった原作エピソ