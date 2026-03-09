錦戸亮が主演を務める『映画 1リットルの涙』が、2027年に劇場公開されることが決定。スーパーティザービジュアルと超特報映像が解禁され、錦戸とテーマソング担当のレミオロメンからコメントも到着した。【動画】『映画 1リットルの涙』超特報映像1986年に発売以来、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、世界中で読み継がれている『1リットルの涙』。15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡