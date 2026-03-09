篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第7話が8日に放送。こずえが覚悟を決める展開に反響が集まっている（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第7話怜治（ジェシー）の裁判の様子怜治（ジェシー）は、妹の寿々（梶原叶渚）を人質に取られ、春臣（竹財輝之助）を殺した罪を