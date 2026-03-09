仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第9回「竹中半兵衛という男」が8日に放送され、ラストシーンで小一郎（仲野）が驚きの人物と“再会”すると、ネット上には「この演出鳥肌」「先週に続いて今週も号泣」といった反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】小一郎（仲野太賀）が“再会”したまさかの人物直（白石聖）の死を悼む間もないまま、小一郎は美濃